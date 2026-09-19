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«Такой большой призовой фонд — это что-то новое». Каралис — об абсолютном ЧМ-2026

«Такой большой призовой фонд — это что-то новое». Каралис — об абсолютном ЧМ-2026
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Бронзовый призёр Олимпийских игр в Париже греческий прыгун с шестом Эммануил Каралис рассказал, что его мотивировало приехать на абсолютный чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2026 в Будапеште. Спортсмен стал серебряным призёром соревнований с результатом 6,15 метра.

– Что мотивировало вас приехать на этот турнир в Будапеште. Самый конец сезона, у вас повреждение. Почему вы так хотели участвовать?
– Здесь собрались лучшие из лучших. Соревноваться в Будапеште вместе со всеми сильнейшими спортсменами – это моя главная мотивация. Именно поэтому я приехал сюда, выложился, показал свой максимум. Конечно, и деньги тоже важны. Такой большой призовой фонд – это что-то новое для нас. Думаю, всё получилось очень хорошо и для спортсменов, и для зрителей, и для организаторов, — сказал Каралис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ванденко.

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