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«Я счастлив, что всё получилось». Олимпийский чемпион Тентоглу — о победе на АЧМ-2026

«Я счастлив, что всё получилось». Олимпийский чемпион Тентоглу — о победе на АЧМ-2026
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Двукратный олимпийский чемпион грек Милтиадис Тентоглу рассказал о победе в прыжках в длину на абсолютном чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2026. Спортсмен показал результат 8,35 метра.

– Вы приехали сюда в самом конце сезона. После такого длинного года сложно найти мотивацию и физические силы?
– Для меня это было очень сложно. Особенно после чемпионата Европы. Там я сделал всё, что мог, выложился полностью и выиграл. После этого у меня возникло ощущение, что я уже решил все задачи на этот сезон. Но Будапешт заставил меня собраться ещё на один рывок. Или прыжок. Продолжать было непросто, но я всё равно делал всё, что мог, и сумел победить.

– Получается, несмотря на то что силы на исходе, вы приехали в Будапешт именно за победой, а не просто за хорошим результатом?
– Конечно. И я очень счастлив, что у меня всё получилось. Это была последняя большая цель сезона, и теперь можно наконец отдохнуть, — сказал Тентоглу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ванденко.

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