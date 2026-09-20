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«Это серьёзное соревнование, а не шоу». Тентоглу — об абсолютном ЧМ по лёгкой атлетике

«Это серьёзное соревнование, а не шоу». Тентоглу — об абсолютном ЧМ по лёгкой атлетике
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Двукратный олимпийский чемпион грек Милтиадис Тентоглу рассказал, чем, по его мнению, абсолютный чемпионат мира по лёгкой атлетике отличается от иных соревнований.

– Абсолютный чемпионат мира можно поставить в один ряд с Олимпиадой, классическим чемпионатом мира или Европы?
– Это сложно сравнивать. Здесь, конечно, тоже очень высокий уровень: все лучшие спортсмены, большой призовой фонд. В этом смысле это серьёзное соревнование, а не просто шоу для зрителей. Но, повторюсь, пока что самая весомая часть – очень приличные гонорары, причём деньги получают не только победители, но и спортсмены, занявшие все остальные места. Это важно, — сказал Тентоглу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ванденко.

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