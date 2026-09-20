«Рано или поздно это должно было случиться». Альпинист Леонкин — о гибели Нимса Пурджи

Альпинист, старший преподаватель проекта «Спасение в горах» Федерации альпинизма России Сергей Леонкин высказался о смерти непальца Нимса Пурджи при сходе лавины на Броуд-Пик.

– Совсем недавно под лавину попал всемирно известный альпинист Нимс Пурджа.

– Да, очень жаль, что погиб самый медийный персонаж в альпинизме. За короткий срок он убедил всех, что является мастером своего дела, собрал несколько рекордных достижений. Но главное: умел найти финансирование, возможно, за счёт хорошей работы с медиа. Ну а причиной смерти всё же стоит считать закон больших чисел. Слишком много восхождений выше 8000 м за очень короткий срок – 49 за семь лет… Это очень большая концентрация риска. Рано или поздно это должно было случиться. Мои соболезнования, — сказал Леонкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.