Альпинист рассказал, есть ли разница между мужчинами и женщинами в горах

Альпинист, старший преподаватель проекта «Спасение в горах» Федерации альпинизма России Сергей Леонкин рассказал, есть ли разница между мужчинами и женщинами в горах.

– Женщины в горах слабее мужчин или, наоборот, сильнее? Есть ли какая-то статистика на этот счёт?

– Горе абсолютно безразлично, есть у тебя что-то между ног или нет. Я никогда никого в альпинизме не делил по половому признаку и возрасту. Женщины вообще имеют способность иногда совершать восхождения более эффективно, чем мужчины. Физиологический факт: их организм лучше переносит нагрузки, связанные с выносливостью. Их организм адаптирован к тому, чтобы иметь хорошие жировые запасы. А люди в возрасте 80 лет и больше прекрасно совершают восхождения, спускаются живыми и здоровыми.

Поэтому я никогда не скажу что-то в духе: если ты женщина, то тебе в горах делать нечего. Это абсолютное клише. Альпинизм настолько многогранен, что им может заниматься человек любого возраста и пола, даже без подготовки или с ограничениями по здоровью. Мы знаем примеры, когда восходили люди на колясках, без ног. Восхождение на вершину как явление доступно всем.

В нашей стране есть только одно ограничение: спортивным альпинизмом разрешается заниматься с 14 лет в присутствии родителей, с 16 – с их письменного разрешения и с 18 – на равных со всеми остальными, — сказал Леонкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.