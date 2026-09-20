Опытный альпинист объяснил, почему выросло число несчастных случаев в горах

Альпинист, старший преподаватель проекта «Спасение в горах» Федерации альпинизма России Сергей Леонкин объяснил, почему выросло число несчастных случаев в горах.

– Можно ли говорить о том, что количество несчастных случаев в горах в последние годы выросло именно из-за гидов, которые не прошли аттестацию или просто не знают, как себя вести в экстремальных ситуациях?

– Я считаю, что да. Если мы возьмём новости за последние два года, то увидим много ярких историй про то, как люди купили тур по восхождению, прости господи, на Ключевскую сопку… В итоге – несчастный случай, гибель участников и самих гидов. Это очень плохо. Потом проходят прокурорские проверки и выясняется, что гиды были самозванцами. Одни люди пообещали другим людям, что они их сводят на гору, но их личная квалификация никем не была подтверждена. На мой взгляд, это сейчас самая главная проблема. Вождением людей в горы ради извлечения прибыли занимаются все кому не лень. А в критический момент оказывается: чтобы предоставлять такие услуги, недостаточно знать дорогу до вершины. Нужно обладать очень высокой квалификацией для того, чтобы спустить всех людей живыми! — сказал Леонкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.