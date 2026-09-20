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«Понимаю игру на более высоком уровне». Магнус Карлсен — о преимуществе над другими

«Понимаю игру на более высоком уровне». Магнус Карлсен — о преимуществе над другими
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16-й чемпион мира и лидер мирового рейтинга гроссмейстер Магнус Карлсен ответил на вопрос о преимуществах шахматиста над другими игроками.

«Честно говоря, не знаю. Мне кажется, я понимаю игру на более высоком уровне, чем большинство. Я имею в виду, что в определённых ситуациях другие могут делать что-то лучше меня. Но я не думаю, что у меня есть какие-то серьёзные недостатки в игре. Сложно сказать, я не зацикливаюсь на этом», – приводит слова Карлсена First Post.

Магнус Карлсен является пятикратным чемпионом мира по классическим шахматам и шестикратным победителем чемпионата мира по рапиду. Также норвежец восемь раз выигрывал мировое первенство по блицу.

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