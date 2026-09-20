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Мэр Обнинска подарил пловчихе Гайфутдиновой пряники, мочалку и бытовые средства для дома

Мэр Обнинска подарил пловчихе Гайфутдиновой пряники, мочалку и бытовые средства для дома
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Трёхкратный бронзовый призёр чемпионата Европы — 2026 российская пловчиха Алина Гайфутдинова получила в подарок пряники, мочалку, колонку и набор бытовых средств от мэра Обнинска Стефана Перевалова.

«Недавно я вернулась со встречи с мэром города Обнинска, и он выдал самые нужные подарки. Я так счастлива, что именно это он нам дал, и я действительно не стебусь и очень счастлива. Тут целый пакет всякого добра. Например, «Яндекс Станция». Нормально! Но дальше — самые нужные вещи в бытовой жизни. На самом деле это очень круто, что не просто конфеты, потому что это неинтересно. А вот это то, за чем я реально сейчас пошла бы в магазин. Спасибо большое, Обнинск. Я тебя обожаю», – сказала Гайфутдинова в видео в своём телеграм-канале.

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