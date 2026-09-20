Кенийская легкоатлетка Агнес Нгетич побила мировой рекорд в полумарафоне

Кенийская легкоатлетка Агнес Нгетич побила мировой рекорд на дистанции 21,1 км в чисто женском забеге без мужчин-пейсмейкеров. Она добилась этого достижения на чемпионате мира по шоссейному бегу в Копенгагене, преодолев полумарафонскую дистанцию за 1 час 5 минут и 15 секунд. Ранее лучший результат принадлежал её соотечественнице Перес Джепчирчир (1:05.16). Рекорд держался шесть лет.

Нгетич 25 лет. Агнес является трёхкратной чемпионкой мира по кроссу. Также Нгетич — действующая рекордсменка мира в женском шоссейном беге на 10 км и первая женщина в истории, которая сумела выбежать из 29 минут на шоссе или стадионе на 10 км в смешанном забеге.