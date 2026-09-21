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«Мои волосы будут распущенными». Легкоатлетка Ходжкинсон — о своём костюме

«Мои волосы будут распущенными». Легкоатлетка Ходжкинсон — о своём костюме
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Британская легкоатлетка Кили Ходжкинсон рассказала несколько деталей о своём новом спортивном костюме, закрывающем всё тело, кроме спины. Отвечая на вопросы журналистов, 24-летняя спортсменка сказала, что хотела «чувствовать себя немного сексуальной» в новом обмундировании, но при этом костюм должен снизить аэродинамическое сопротивление, регулировать температуру тела и повысить скорость Ходжкинсон.

При этом одна из главных деталей стиля англичанки – причёска с хвостом во время бега.

«Наука говорит, что технически из-за сопротивления воздуха ты медленнее с распущенными волосами. Но я сказала: «Это не обсуждается. Мои волосы остаются распущенными». Я за принцип «хорошо выглядишь – хорошо себя чувствуешь» [и это] – в ментальном и физическом плане», – приводит слова Ходжкинсон The Athletic.

Ранее, в августе этого года, Ходжкинсон заняла второе место в забеге на 800 метров на чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который прошёл в Бирмингеме (Великобритания), показав время 1.55,01.

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