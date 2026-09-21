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«Кристалл» завоевал Суперкубок России по футзалу среди женских команд

«Кристалл» завоевал Суперкубок России по футзалу среди женских команд
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В субботу, 19 сентября, состоялся матч за Суперкубок России по футзалу среди женских команд. Победителями стали футболистки «Кристалла». Они обошли соперниц из «Норманочки» со счётом 3:1.

Команды отличились трижды за первый тайм. Два мяча подряд забили игроки «Кристалла» – ворота соперников поразили Наталья Пацекина и Валерия Хлебосолова. «Норманочка» сократила отставание в счёте и имела шанс сравнять счёт, однако Мария Самойлова не смогла реализовать 10-метровый удар.

Во втором тайме «Кристалл» лишь укрепил своё положение. Татьяна Гаспарян от своих ворот отправила мяч в пустые ворота «Норманочки», принеся своей команде уверенную победу.

«Кристалл» стал обладателем Суперкубка в третий раз за свою историю.

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