Сборная России заняла первое место в командном зачёте на Кубке мира, выиграв 45 медалей

В Душанбе (Таджикистан) завершился Кубок мира по самбо, который проходил с 19 по 20 сентября. По итогам соревнований у российских самбистов 17 золотых медалей, 14 серебряных и 14 бронзовых.

В первый день соревнований мужская команда по спортивному самбо победила в шести весовых категориях из семи. Среди россиян победителями стали Денис Пастернак (64 кг), Никита Назаров (71 кг), Али Турсунов (79 кг), Владислав Панов (88 кг), Дмитрий Елисеев (98 кг) и Алексей Мерзликин (+98 кг). Также команда завоевала четыре серебряные и две бронзовые медали.

В женском боевом самбо девушки взяли четыре золотые награды, одну серебряную и три бронзовые.

Во второй день соревнований победителей и призёров определяли в боевом самбо у мужчин и в спортивном – у женщин. Россияне забрали четыре золота, девять серебряных и шесть бронзовых медалей.

Второе место в командном зачёте ушло Узбекистану (23 медали). Тройку лидеров замкнула Беларусь (12 медалей).