«Золото Ладоги» возвращается: стали известны даты проведения международной веломногодневки

Юбилейная, пятая международная веломногодневка «Золото Ладоги» пройдёт с 7 по 13 июня 2027 года в рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

«Золото Ладоги» – одна из флагманских многодневных велогонок страны, которая объединяет профессиональных спортсменов, любительские велоклубы и корпоративные команды.

«Вместе с Фондом Росконгресс мы с каждым годом делаем гонку «Золото Ладоги» всё разнообразнее и интереснее. Сейчас важно усилить международную составляющую гонки, мы ведём диалог с Международным союзом велосипедистов и рассчитываем, что в следующем сезоне на старт выйдет ещё больше зарубежных спортсменов. Ещё одно стратегическое направление – развитие любительского велоспорта, и здесь «Золото Ладоги» благодаря своему уникальному формату займёт особое место в новом рейтинге велосипедистов-любителей. Уверен, что это даст дополнительный стимул спортсменам участвовать в многодневке и бороться за высокие позиции», – отметил первый вице-президент Федерации велосипедного спорта России, трёхкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов.

В 2026 году профессиональные велогонщики проехали 800 километров по Ленинградской области, Республике Карелия и Санкт-Петербургу. Первое место в генеральной классификации занял велогонщик команды «Мангазея – Московский спорт» Артемий Хомяков.

Лучшей мужской любительской командой стала «ETALON TEAM – НЬЮТЭК», женской – Class Team, в корпоративном зачёте победила команда «Диаконт». Впервые на старт «Золота Ладоги» вышла команда паравелосипедистов под предводительством трёхкратного чемпиона мира Алексея Обыденнова.

Организаторами «Золота Ладоги» выступают Федерация велосипедного спорта России и Фонд Росконгресс при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

В разные годы участниками «Золота Ладоги» становились спортсмены из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, ОАЭ, Вьетнама, Сирии и других стран.

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