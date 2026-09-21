Авиакомпания в Стамбуле отказывается выдавать велосипеды россиянам перед ЧМ

Главный тренер сборной России по велоспорту Иракли Абрамян рассказал, что авиакомпания в Стамбуле отказывается выдавать спортсменам велосипеды перед чемпионатом мира. Россияне из-за переноса рейсов не смогли вовремя вылететь из аэропорта Внуково на мировое первенство по велошоссе. Они опоздали на стыковочный рейс из Стамбула в Канаду.

«Спортсмены сборной вчера вылетели из Москвы вечером, но сейчас находятся в Турции, ждут вылета в Монреаль, который намечен на 22 сентября, 15:00. Конечно, график сбился, и это неприятно. Самое обидное, что у нас есть время на тренировки, пока мы здесь «застряли», но авиакомпания отказывается выдавать велосипеды», – приводит слова Абрамяна «РИА Новости Спорт».

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе проходит в Монреале с 20 по 27 сентября.