«Я контролировала гонку». Йохауг — о полумарафоне в Копенгагене

В воскресенье, 20 сентября, четырёхкратная олимпийская чемпионка и лыжница Терезе Йохауг пробежала полумарафон в Копенгагене (Дания). Спортсменка рассчитывала на результат в 70 минут, однако уложилась в 1 час 8 минут 43 секунды.

«Я чувствовала себя настолько хорошо и ощущала, что могу долго держаться на своём пороге. Я контролировала гонку от начала и до конца, и у меня было ощущение, что я могла бы стартовать быстрее. Я не знала, как мои ноги отреагируют на 15-м километре, поэтому не осмелилась [ускоряться], но это было действительно идеально. Теперь я могу вернуться в Норвегию с чувством выполненного долга», – приводит слова Йохауг NRK.