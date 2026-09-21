Мэр Рима заявил, что город может принять Олимпиаду в 2036 или 2040 году

Мэр Рима Роберто Гуальтьери рассказал о возможном выдвижении кандидатуры столицы Италии на проведение летних Олимпийских игр в 2036 или 2040 году.

«Спортивные события – мотор экономического роста и урбанистического развития. Мы работаем над небольшими проектами площадок и стадионов, проект [стадиона] «Ромы» продвигается, но мы занимаемся и проектом «Лацио» ввиду европейского первенства по футболу в 2032 году. Это укрепляет нашу олимпийскую кандидатуру, которую мы хотим выдвинуть на 2036 или 2040 год», – приводит слова Гуальтьери La Repubblica.

Олимпийские игры в Риме ранее проходили в 1960 году.