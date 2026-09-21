«Немного расстроился». Дюплантис — о неудачной попытке установить новый мировой рекорд

Двукратный чемпион Олимпийских игр и мировой рекордсмен в прыжках с шестом Арман Дюплантис высказался о неудачной попытке установить новый мировой рекорд на абсолютном чемпионате мира — 2026, который проходил в Будапеште. Дюплантис одержал победу с результатом 6,20. После этого у него было три неудачных попытки взять высоту 6,32 м.

– До 6,20 м вы прошли все высоты без единой ошибки. Не было ли смысла заказать ещё какую-то высоту перед заходом на рекордные 6,32?

– А зачем? 6,32 – это мировое достижение, новый рекорд. К тому моменту соревнование уже было выиграно. Не было особого смысла прыгать ещё одну высоту только ради того, чтобы взять её. Я хотел дать себе три хорошие попытки на мировой рекорд. Но, к сожалению, не в этот раз. Я немного расстроился. Конечно, когда ты уже находишься там, когда заходишь на рекорд, хочется взять эту высоту. Но я выиграл турнир, поэтому в целом доволен, — сказал Дюплантис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ванденко.