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«Теперь у меня есть и этот титул». Арман Дюплантис — о победе на абсолютном ЧМ-2026

«Теперь у меня есть и этот титул». Арман Дюплантис — о победе на абсолютном ЧМ-2026
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Двукратный чемпион Олимпийских игр и мировой рекордсмен в прыжках с шестом Арман Дюплантис высказался о победе на абсолютном чемпионате мира — 2026, который проходил в Будапеште, Венгрия.

– Ultimate Championship стал для вас особенным турниром?
– Да, это было невероятно. Я подошёл к этому соревнованию с сочетанием сильного волнения и огромного возбуждения. Это был очень долгий сезон, и я чувствовал это на себе. Но стать первым абсолютным чемпионом – это именно то, чего мне не хватало. Теперь у меня есть и этот титул. Я счастлив.

Я не был уверен на сто процентов, что смогу выступить в Будапеште. После такого длинного сезона всегда есть усталость, а после проблем с ногой я особенно внимательно относился к своему состоянию. Поэтому я просто хотел выйти в сектор, сделать свою работу и посмотреть, что из этого получится. Получилось довольно хорошо. Впрочем, я настраивался на мировой рекорд, — сказал Дюплантис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ванденко.

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