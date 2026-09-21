Дюплантис: очень хотел взять турнир, когда на стадионе играет моя песня

Двукратный чемпион Олимпийских игр и мировой рекордсмен в прыжках с шестом Арман Дюплантис рассказал, каково прыгать на мировой рекорд под музыку, которую написал сам.

– Вы штурмовали 6,32 под аккомпанемент вашей собственную песни. Каково это – прыгать на мировой рекорд под музыку, которую написал сам?

– Это довольно круто. Если честно, это было одной из моих больших целей. Я очень хотел взять большой турнир в конце сезона, когда играет моя песня, а весь стадион поёт вместе со мной. В Будапеште это случилось. Так что я могу поставить галочку напротив этого пункта (улыбается).

– Вы написали Gold специально для Ultimate Championship. А что для вас означает эта песня?

– Мне хотелось сделать что-то, что объединяет людей.

Для меня Gold – это песня про команду, семью, друзей, людей, которые находятся рядом с тобой. В ней есть идея о том, что вместе мы можем сделать что-то большее. И поэтому мне кажется правильным, что она стала гимном этого турнира. Песня была выпущена в августе и получила более широкую роль, чем просто музыкальный трек: она стала частью визуальной и звуковой концепции Ultimate Championship. В клипе использованы кадры из моей спортивной карьеры, а также съёмки в Будапеште, — сказал Дюплантис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ванденко.