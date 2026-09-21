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Команда Израиля не пришла на 6-й тур шахматной Олимпиады из-за религиозного праздника

Команда Израиля не пришла на 6-й тур шахматной Олимпиады из-за религиозного праздника
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Израильская команда не пришла на 6-й тур Всемирной шахматной Олимпиады, которая проходит в Самарканде (Узбекистан), из-за религиозного праздника Йом-Кипур. Об этом сообщает телеграм-канал «Шахматный Вестник».

Израиль просил внести коррективы в расписание игр и провести матч 6-го тура вечером, после окончания Йом-Кипура, или завтра – в день отдыха. Команда Нидерландов отказалась от предложения. За неявку соперника нидерландцы получили победу со счётом 4:0.

Шахматная Олимпиада в Самарканде проходит с 16 по 27 сентября под эгидой Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Россия участия в турнире не принимает.

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