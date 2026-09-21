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Россиянка Даньшина взяла золото в общем зачёте на многодневной гонке в Италии

Россиянка Даньшина взяла золото в общем зачёте на многодневной гонке в Италии
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Российская велогонщица Полина Даньшина одержала победу в общем зачёте на многодневной гонке Giro del Mediterraneo in Rosa в Италии. Она набрала 141 очко. Также российская спортсменка Ангелина Новолодская взяла серебро в юниорском зачёте – она набрала 57 очков.

В общем зачёте Даньшина лидирует с отрывом в 35 очков. Итальянка Шанталь Пеголо расположилась на втором месте, набрав 106 очков. Тройку лидеров замкнула также велогонщица из Италии – у Алессии Замбелли 102 очка.

Среди юниоров первой оказалась Элиза Бьянки (Италия) – она обогнала Новолодскую на девять очков. Замыкает тройку лидеров Алессия Орси (Италия) с 17 очками.

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