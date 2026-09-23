Сборная Японии по регби выиграла Кубок тихоокеанских наций — 2026

Сборная Японии по регби стала победителем Кубка тихоокеанских наций — 2026. В финальном матче, который прошёл 19 сентября в Токио на стадионе «Принц Титибу», японцы обыграли национальную команду Фиджи со счётом 20:15.

Для Японии этот финал стал третьим подряд с Фиджи. В 2024 году японцы уступили со счётом 17:41 в Осаке, а в 2025-м — 27:33 в Солт-Лейк-Сити. На этот раз команда Эдди Джонса взяла реванш и прервала серию поражений.

Победа в Кубке тихоокеанских наций стала для Японии четвёртой в истории и первой с 2019 года. Кроме того, успех позволил сборной подняться на три позиции в мировом рейтинге World Rugby — до девятого места, которое является для команды наивысшим с марта 2023 года.

Кубок тихоокеанских наций 2026 года стал 18-м розыгрышем турнира. В этом сезоне формат был сокращён до четырёх команд — Японии, Фиджи, США и Канады — из-за проведения Nations Championship 2026.