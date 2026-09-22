Начало прямой видеотрансляции первого этапа велогонки «Тур Хорватии» — 2026

22 сентября в 15:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция первого этапа веломногодневки «Тур Хорватии» — 2026. Этап начнётся в Сплите, а завершится в Сегет-Дони. Протяжённость маршрута составит 167 км.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Материалы по теме Россиянка Даньшина взяла золото в общем зачёте на многодневной гонке в Италии

Самые высокие зарплаты в спорте: