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Тур Хорватии — 2026: прямая трансляция 2-го этапа велогонки начнется в 15:00 23 сентября

Начало прямой видеотрансляции второго этапа велогонки «Тур Хорватии» — 2026
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23 сентября в 15:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция второго этапа веломногодневки «Тур Хорватии» — 2026. Этап начнётся в Биоград-на-Мору, а завершится в Новаля. Протяжённость маршрута составит 114,5 км.

Смотрите велогонку здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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