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Опубликован предварительный состав сборной России на ЧМ-2026 по спортивной гимнастике

Опубликован предварительный состав сборной России на ЧМ-2026 по спортивной гимнастике
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Стал известен предварительный состав сборной России по спортивной гимнастике на чемпионат мира — 2026. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).

В женскую команду вошли:

В мужской состав предварительно включены:

  • Арсений Духно;
  • Илья Заика;
  • Даниел Маринов;
  • Сергей Найдин;
  • Савелий Съедин;
  • Алексей Усачёв.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2026 пройдёт в Роттердаме, Нидерланды, с 17 по 26 октября. Стоит отметить, что на этом турнире спортсмены будут бороться за командную путёвку на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анжелесе, США. Для этого мужчинам и женщинам будет необходимо занять с первого по третье место в командных турнирах.

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