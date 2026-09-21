Опубликован предварительный состав сборной России на ЧМ-2026 по спортивной гимнастике
Стал известен предварительный состав сборной России по спортивной гимнастике на чемпионат мира — 2026. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).
В женскую команду вошли:
- Алёна Глотова;
- Анна Калмыкова;
- Милана Каюмова;
- Виктория Листунова;
- Ангелина Мельникова;
- Людмила Рощина.
В мужской состав предварительно включены:
- Арсений Духно;
- Илья Заика;
- Даниел Маринов;
- Сергей Найдин;
- Савелий Съедин;
- Алексей Усачёв.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2026 пройдёт в Роттердаме, Нидерланды, с 17 по 26 октября. Стоит отметить, что на этом турнире спортсмены будут бороться за командную путёвку на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анжелесе, США. Для этого мужчинам и женщинам будет необходимо занять с первого по третье место в командных турнирах.
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