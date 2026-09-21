Опубликован предварительный состав сборной России на ЧМ-2026 по спортивной гимнастике

Стал известен предварительный состав сборной России по спортивной гимнастике на чемпионат мира — 2026. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).

В женскую команду вошли:

Алёна Глотова;

Анна Калмыкова;

Милана Каюмова;

Виктория Листунова;

Ангелина Мельникова;

Людмила Рощина.

В мужской состав предварительно включены:

Арсений Духно;

Илья Заика;

Даниел Маринов;

Сергей Найдин;

Савелий Съедин;

Алексей Усачёв.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2026 пройдёт в Роттердаме, Нидерланды, с 17 по 26 октября. Стоит отметить, что на этом турнире спортсмены будут бороться за командную путёвку на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анжелесе, США. Для этого мужчинам и женщинам будет необходимо занять с первого по третье место в командных турнирах.