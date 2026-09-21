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«Как же приятно вернуться в большую гимнастику». Мельникова — о подготовке к ЧМ-2026

«Как же приятно вернуться в большую гимнастику». Мельникова — о подготовке к ЧМ-2026
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова сообщила, что сборная России начала подготовительный сбор к чемпионату мира — 2026, который пройдёт в октябре в Нидерландах.

«Сегодня у нас начался сбор перед чемпионатом мира, который пройдёт в Роттердаме с 17 по 25 октября. На этом старте будут разыграны первые лицензии на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе 2028 года.

До сих пор меня посещают мысли о том, как же приятно снова вернуться в большую гимнастику и соревноваться на мировых турнирах, испытывать эмоции от того, что можешь соревноваться на одном помосте с лучшими гимнастками мира», – написала Мельникова на своей странице в соцсети.

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