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«Свежие ноги». Йохауг — об успехе на полумарафоне в Дании

«Свежие ноги». Йохауг — об успехе на полумарафоне в Дании
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В воскресенье, 20 сентября, четырёхкратная олимпийская чемпионка лыжница Терезе Йохауг пробежала полумарафон в Копенгагене, Дания, за 1:08.43. Спортсменка рассказала о причинах своего успеха.

«Думаю, свежие ноги. Возможно, сыграло роль то, что я не так много бегала по асфальту до этого — мышцы немного отдохнули, появился хороший запас сил. Это очень важно», — приводит слова Йохауг NRK.

Также спортсменка поделилась своими планами на будущее.

«Ну, со временем хочу попробовать себя на марафоне, а ещё есть желание быстро пробежать 10 километров ближе к осени. Посмотрим, как ноги и связки себя чувствуют после сегодняшнего забега», — сказала Йохауг.

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