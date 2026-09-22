Норвежская бегунья Робсам погибла после падения с горного хребта

Норвежская горная бегунья Ида Амели Робсам погибла после падения с горного хребта Ромсдальсегген в Норвегии. Девушку эвакуировал спасательный вертолёт, однако спасти спортсменку не удалось. Ей было 30 лет.

«В момент глубокой скорби по поводу потери Иды мы хотели бы выразить искреннюю благодарность беговому сообществу. Ида была важной частью этого сообщества, и вся забота и внимание в этой ситуации очень много значат для нас», – приводит слова семьи Робсам NRK.

В 2025 году Ида Амели Робсам стала четвёртой на чемпионате мира по горному и трейловому бегу. Также в 2026 году она взяла второе место на марафоне в Монблане.