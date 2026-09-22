Российские гимнасты выступят на ЧМ-2026 без флага и гимна по решению организаторов

Заслуженный тренер СССР и России Валентина Родионенко заявила, что российские спортсмены выступят на предстоящем чемпионате мира по спортивной гимнастике — 2026 в нейтральном статусе по решению организаторов.

«На чемпионате мира в Нидерландах будем выступать без флага и гимна. Нидерланды прислали в World Gymnastics заявление о том, что, несмотря на указания World Gymnastics, правительство и проводящая организация решили, что спортсмены из России будут выступать в нейтральном статусе. Никаких флагов, гимнов и опознавательных знаков не будет.

Это решение уже никак не обжаловать. Будет нейтральный статус. Причём они поступили очень грамотно — предупредили World Gymnastics. Но мы всё равно поедем. Мы же должны попасть на Олимпийские игры. На этом чемпионате мира будут отбираться три сильнейшие команды.

Если займём призовые места командой, значит, следующий чемпионат не будет для нас столь ответственным. Хотя все соревнования ответственные, но уже будет принято решение о допуске», – приводит слова Родионенко Sport24.

Чемпионат мира по спортивной гимнастке — 2026 пройдёт в Роттердаме, Нидерланды, с 17 по 25 октября.