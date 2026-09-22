Российские гимнасты ещё не получили визы для участия в ЧМ-2026 в Нидерландах

Члены сборной России по спортивной гимнастике ещё не получили визы для участия в чемпионате мира — 2026, который пройдёт в Роттердаме, Нидерланды, с 17 по 25 октября.

«Сборная команда России по спортивной гимнастике до сих пор не получила визы для участия в чемпионате мира, который состоится в Роттердаме с 17 по 25 октября 2026 года. Сейчас мы ожидаем уведомления от визового центра о возможности подачи документов в посольство Нидерландов. Федерация обратилась за содействием к оргкомитету чемпионата мира и проинформировала о ситуации Международную федерацию гимнастики», – приводит слова пресс-службы Федерации гимнастики России ТАСС.

В командных соревнованиях на чемпионате мира по спортивной гимнастике — 2026 будут разыграны первые квоты на Олимпийские игры 2028 года. Их смогут получить сборные, занявшие места с первого по третье.