15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российские гимнасты ещё не получили визы для участия в ЧМ-2026 в Нидерландах

Российские гимнасты ещё не получили визы для участия в ЧМ-2026 в Нидерландах
Комментарии

Члены сборной России по спортивной гимнастике ещё не получили визы для участия в чемпионате мира — 2026, который пройдёт в Роттердаме, Нидерланды, с 17 по 25 октября.

«Сборная команда России по спортивной гимнастике до сих пор не получила визы для участия в чемпионате мира, который состоится в Роттердаме с 17 по 25 октября 2026 года. Сейчас мы ожидаем уведомления от визового центра о возможности подачи документов в посольство Нидерландов. Федерация обратилась за содействием к оргкомитету чемпионата мира и проинформировала о ситуации Международную федерацию гимнастики», – приводит слова пресс-службы Федерации гимнастики России ТАСС.

В командных соревнованиях на чемпионате мира по спортивной гимнастике — 2026 будут разыграны первые квоты на Олимпийские игры 2028 года. Их смогут получить сборные, занявшие места с первого по третье.

Материалы по теме
Российские гимнасты выступят на ЧМ-2026 без флага и гимна по решению организаторов
Комментарии
Новости. Другие