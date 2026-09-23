FIS изменила условие получения нейтрального статуса для россиян и белорусов

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) обновила формулировку декларации, которую российские и белорусские спортсмены должны подписать для получения нейтрального статуса. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, теперь документ запрещает спортсменам и вспомогательному персоналу использовать государственную символику России и Белоруссии, а также поддерживать военный конфликт на Украине на официальных мероприятиях FIS и в СМИ во время участия в соревнованиях или присутствия на них за пределами двух стран.

Ранее FIS отказывала в нейтральном статусе спортсменам, которые поддерживали специальную военную операцию в любой момент после её начала.

Ранее ТАСС сообщал, что FIS также изменила другой пункт декларации: из условий допуска убрали положение о невозможности получения статуса спортсменами, связанными с аффилированными структурами вооружённых сил или органов безопасности России и Белоруссии.