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Симона Байлз: трое в масках угнали мой Porsche. Мне нужно собственное реалити-шоу

Симона Байлз: трое в масках угнали мой Porsche. Мне нужно собственное реалити-шоу
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Семикратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка мира по спортивной гимнастике американка Симона Байлз рассказала об угоне её машины и отметила, что благодаря необычным событиям, происходящим в жизни спортсменки, можно снять успешное реалити-шоу.

«Мне кажется, мне нужна новая машина, потому что несколько месяцев назад в Чикаго трое мужчин в масках пришли к нам домой и угнали мой Porsche. Я думаю, мне нужно собственное реалити-шоу. Со мной случаются настолько невероятные вещи, что продюсерам было бы очень легко просто регулярно снимать меня», — сказала Байлз в видео на своей странице в социальной сети.

Летом гимнастка рассказала, что ей пришлось провести несколько дней в больнице из-за проблем со здоровьем.

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