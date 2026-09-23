ФИДЕ опубликовала полный список участников Total Chess Championship

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) опубликовала полный список всех участников Total Chess Championship, который пройдёт в Будапеште с 10 по 20 ноября 2026 года.
Среди россиян на турнире выступят Ян Непомнящий и Владислав Артемьев.
Total Chess Championship. Полный список участников:
Магнус Карлсен (Норвегия);
Ян Непомнящий (Россия);
Алиреза Фируджа (Франция);
Фабиано Каруана (США);
Винсент Каймер (Германия);
Уэсли Со (США);
Аниш Гири (Нидерланды);
Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан);
Арджун Эригайси (Индия);
Владислав Артемьев (Россия);
Рамешбабу Прагнанандха (Индия);
Ян-Кшиштоф Дуда (Польша);
Рихард Раппорт (Венгрия);
Ханс Ниманн (США);
Максим Вашье-Лаграв (Франция);
Айк Мартиросян (Армения);
Бибисара Асаубаева (Казахстан);
Вайшали Рамешбабу (Индия);
Левон Аронян (США);
Абхиманью Мишра (США);
Эндрю Хонг (США);
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан);
Йорден ван Форест (Нидерланды);
Ле Куанг Льем (Вьетнам).