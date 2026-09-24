17-летний японец Охаси установил мировой рекорд на дистанции 200 м брассом

17-летний японский пловец Син Охаси установил новый мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом на Азиатских играх в Японии. Он преодолел дистанцию за 2.04,83. Охаси превзошёл достижение китайца Цинь Хайяна, которое он установил на чемпионате мира 2023 года в Фукуоке (2.05,48).

Второе место занял представитель Кыргызстана Денис Петрашов (2.08,67). Бронзовым призёром стал кореец Чо Сонджэ (2.08,76).

Ранее на Азиатских играх Охаси завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров брассом и два серебра в комбинированных эстафетах 4х100 м (мужской и смешанной).

Азиатские игры проходят в японской Нагое и завершатся 4 октября.