15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

17-летний японец Охаси установил мировой рекорд на дистанции 200 м брассом

17-летний японец Охаси установил мировой рекорд на дистанции 200 м брассом
Комментарии

17-летний японский пловец Син Охаси установил новый мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом на Азиатских играх в Японии. Он преодолел дистанцию за 2.04,83. Охаси превзошёл достижение китайца Цинь Хайяна, которое он установил на чемпионате мира 2023 года в Фукуоке (2.05,48).

Второе место занял представитель Кыргызстана Денис Петрашов (2.08,67). Бронзовым призёром стал кореец Чо Сонджэ (2.08,76).

Ранее на Азиатских играх Охаси завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров брассом и два серебра в комбинированных эстафетах 4х100 м (мужской и смешанной).

Азиатские игры проходят в японской Нагое и завершатся 4 октября.

Материалы по теме
«Портал в другую реальность». Австралийская чемпионка показала свои знаменитые дневники
Эксклюзив
«Портал в другую реальность». Австралийская чемпионка показала свои знаменитые дневники
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android