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Дегтярёв сообщил, когда состоится Олимпийское собрание

Дегтярёв сообщил, когда состоится Олимпийское собрание
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Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв сообщил, что Олимпийское собрание, на котором будут приняты кадровые и юридические решения для адаптации к текущим международным требованиям, состоится 17 декабря в Москве.

«Олимпийское собрание состоится 17 декабря 2026 года в здании Олимпийского комитета России. Такое решение утвердили на заседании исполкома ОКР. В соответствии с рекомендациями МОК, федерации по видам спорта будут представлены двумя делегатами, остальные члены ОКР — одним.

На собрании высшего руководящего органа ОКР будет утверждён обновлённый состав исполкома, в который войдут ещё два новых представителя. Членам ОКР предложено внести кандидатуры для рассмотрения.

Кроме того, будут внесены изменения в устав ОКР в соответствии с последними поправками в Олимпийской хартии», — написал Дегтярёв у себя в телеграм-канале.

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