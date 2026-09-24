15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Бывшего чемпиона Франции Кулибали в 18-й раз приговорили к заключению

Бывшего чемпиона Франции Кулибали в 18-й раз приговорили к заключению
Комментарии

Бывший чемпион Франции в беге на 400 метров Тумани Кулибали 16 сентября был приговорён к 10 месяцам тюремного заключения за вымогательство путём угрозы распространения фотографий сексуального характера. Для легкоатлета это уже 18-й раз начиная с 2006 года. Об этом сообщает RMC Sport.

Кулибали также осудили за нарушение запрета появляться в одном из городов департамента Эссон. Спортсмен обязан выплатить потерпевшей € 1500.

Кулибали уже неоднократно имел проблемы с законом. Ранее он был признан виновным в совершении около 40 краж со взломом в департаментах Сена и Марна и Валь-де-Марн. В общей сложности он провёл в тюрьме четыре года, а также отбывал наказание в условиях полусвободы.

Материалы по теме
Кенийская легкоатлетка Агнес Нгетич побила мировой рекорд в полумарафоне
Комментарии
Новости. Другие