Бывшего чемпиона Франции Кулибали в 18-й раз приговорили к заключению

Бывший чемпион Франции в беге на 400 метров Тумани Кулибали 16 сентября был приговорён к 10 месяцам тюремного заключения за вымогательство путём угрозы распространения фотографий сексуального характера. Для легкоатлета это уже 18-й раз начиная с 2006 года. Об этом сообщает RMC Sport.

Кулибали также осудили за нарушение запрета появляться в одном из городов департамента Эссон. Спортсмен обязан выплатить потерпевшей € 1500.

Кулибали уже неоднократно имел проблемы с законом. Ранее он был признан виновным в совершении около 40 краж со взломом в департаментах Сена и Марна и Валь-де-Марн. В общей сложности он провёл в тюрьме четыре года, а также отбывал наказание в условиях полусвободы.