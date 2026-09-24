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18-летняя синхронистка Рицеа выиграла конкурс «Мисс Италия»

18-летняя синхронистка Рицеа выиграла конкурс «Мисс Италия»
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Синхронистка Сара Мария Рицеа выиграла конкурс «Мисс Италия» в возрасте 18 лет. В 2024 году она становилась серебряным призёром чемпионата Европы. Об этом сообщает Quotidiano Piemontese.

Рицеа входит в состав сборной Италии по синхронному плаванию. В её активе несколько медалей международного уровня. В 2024 году девушка взяла серебро на чемпионате Европы, который прошёл в Белграде (Сербия), в смешанном дуэте (техническая программа) вместе с Филиппо Пелати. Рицеа завоевала бронзу на юниорском чемпионате мира в Лиме (Перу).

Также в 2024 году итальянка заняла третье место на Суперфинале Кубка мира в Будапеште (Венгрия), а в 2025 году завоевала ещё одну бронзовую медаль на Кубке мира в Сома-Бее (Египет).

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