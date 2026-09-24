Страны ЕС могут ограничить возвращение россиян под национальным флагом

Некоторые страны Европейского Союза рассматривают ряд мер, которые могут ограничить возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену под национальными флагами. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС.

Среди мер предлагают адресные санкции, визовые ограничения и возможное урезание финансирования, однако эти предложения пока не являются основой для официального предложения Комиссии. Другие идеи могут затронуть возможное введение визовых ограничений, а также использование финансирования ЕС для организаций, которые допускают россиян и белорусов под их символикой.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России, а международным федерациям рекомендовал снять ограничения с отечественных атлетов.