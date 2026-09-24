15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Страны ЕС могут ограничить возвращение россиян под национальным флагом

Страны ЕС могут ограничить возвращение россиян под национальным флагом
Комментарии

Некоторые страны Европейского Союза рассматривают ряд мер, которые могут ограничить возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену под национальными флагами. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС.

Среди мер предлагают адресные санкции, визовые ограничения и возможное урезание финансирования, однако эти предложения пока не являются основой для официального предложения Комиссии. Другие идеи могут затронуть возможное введение визовых ограничений, а также использование финансирования ЕС для организаций, которые допускают россиян и белорусов под их символикой.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России, а международным федерациям рекомендовал снять ограничения с отечественных атлетов.

Материалы по теме
Дегтярёв сообщил, когда состоится Олимпийское собрание
Комментарии