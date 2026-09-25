15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Определились полуфиналисты Кубка России по пляжному футболу

Определились полуфиналисты Кубка России по пляжному футболу
Комментарии

КПФ «Саратов», «Локомотив» (Москва), «Кристалл» (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) сыграют в полуфиналах Кубка России по пляжному футболу.

Оба матча пройдут завтра, 26 сентября. КПФ «Саратов» и «Локомотив» начнут свою игру в 16:00 мск, а «Кристалл» и ЦСКА — в 14:00 мск.

Финал (16:00) и встреча за третье место (14:00) состоятся в воскресенье, 27 сентября. Турнир проводится в Анапе.

КПФ «Саратов» единожды побеждал в Кубке России в 2024 году и стал финалистом в 2025-м. «Локомотив» выигрывал трофей четырежды. В последний раз — в 2016 году.

«Кристалл» является девятикратным и действующим обладателем Кубка России. ЦСКА трофей ранее не выигрывал.

Комментарии
Новости. Другие
  • 25 сентября 2026
  • 19:02