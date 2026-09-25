Определились полуфиналисты Кубка России по пляжному футболу

КПФ «Саратов», «Локомотив» (Москва), «Кристалл» (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) сыграют в полуфиналах Кубка России по пляжному футболу.

Оба матча пройдут завтра, 26 сентября. КПФ «Саратов» и «Локомотив» начнут свою игру в 16:00 мск, а «Кристалл» и ЦСКА — в 14:00 мск.

Финал (16:00) и встреча за третье место (14:00) состоятся в воскресенье, 27 сентября. Турнир проводится в Анапе.

КПФ «Саратов» единожды побеждал в Кубке России в 2024 году и стал финалистом в 2025-м. «Локомотив» выигрывал трофей четырежды. В последний раз — в 2016 году.

«Кристалл» является девятикратным и действующим обладателем Кубка России. ЦСКА трофей ранее не выигрывал.