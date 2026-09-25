«Чемпионат» и Forward представили совместный мерч на «Арт.Молодости» в Екатеринбурге

Спортивный портал «Чемпионат» представил совместную коллекцию с брендом спортивной одежды Forward на Международном маркете дизайна и мерча «Арт.Молодость», который вошёл в программу Международного фестиваля молодёжи.

Форум проходил с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге: его посетили свыше 50 тысяч человек, в числе участников — более 10 тысяч, почти четыре из них — иностранцы.

Экспозиция маркета разделена на тематические зоны, и «Чемпионат» стал частью направления «Энергия движения», посвящённого спорту. Всего на маркете, где были представлены 39 регионов России и 25 стран мира, разместили около 20 000 различных товаров.

Для «Чемпионата» участие в маркете — возможность представить спорт в новом формате и показать, как медиа о спорте работает с современным дизайном и культурой болельщика.