Во Франции начали расследование из-за сообщений, направленных пятикратному чемпиону ОИ

Пятикратный олимпийский чемпион, французский дзюдоист Тедди Ринер столкнулся с расистскими и ненавистническими сообщениями. В связи с этим начато расследование. Об этом сообщает L'Equipe.

Ранее Ринер выразил тревогу по поводу роста количества ультраправых во Франции. Спортсмен заявил: «Меня беспокоит направление, в котором движется страна». После этого Ринер стал получать в соцсетях сообщения.

Расследование передано Центральному управлению по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти (OCLCH), добавила прокуратура.

«Отныне каждое оскорбительное или расистское высказывание в мой адрес будет документироваться и, если это будет оправдано фактами, повлечёт за собой соответствующие юридические действия», — написал Ринер в соцсетях.

За свою карьеру Ринер пять раз становился победителем Олимпийских игр. В индивидуальном зачёте француз брал золото в 2012, 2016 и 2024 годах, в командном – в 2020-м и 2024-м. В активе дзюдоиста – 12 золотых медалей чемпионата мира, а также пять золотых медалей на чемпионатах Европы.