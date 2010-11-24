Волейболистки "Автодора-Метар" уступили "Динамо-Янтарю"

«Автодор-Метар» уступил «Динамо-Янтарю» в чемпионате России по волейболу. Победитель встречи определился на тай-брейке.

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Второй тур

«Автодор-Метар» (Челябинск) — «Динамо-Янтарь» (Калининград) — 2:3 (25:18, 13:25, 28:26, 20:25, 15:17).