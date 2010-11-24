Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Волейболистки "Автодора-Метар" уступили "Динамо-Янтарю"

Волейболистки "Автодора-Метар" уступили "Динамо-Янтарю"
Другие / Волейбол 0

«Автодор-Метар» уступил «Динамо-Янтарю» в чемпионате России по волейболу. Победитель встречи определился на тай-брейке.

Волейбол. Женщины. Чемпионат России. Суперлига
Второй тур

«Автодор-Метар» (Челябинск) — «Динамо-Янтарь» (Калининград) — 2:3 (25:18, 13:25, 28:26, 20:25, 15:17).

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019