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Никитин и Аплачкина победили в забеге на 10 км на Московском марафоне

Никитин и Аплачкина победили в забеге на 10 км на Московском марафоне
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Легкоатлеты Владимир Никитин и Светлана Аплачкина стали победителями в забеге на 10 км на Московском марафоне — 2026, который проходит с 26 по 27 сентября.

В тройке лидеров среди мужчин – два россиянина. Никитин преодолел дистанцию за 27 минут 53 секунды. За ним расположился спортсмен из Кении Барнабаш Кипкоеч, он пробежал 10 км за 28 минут 4 секунды. Артём Попов, уложившийся в 28 минут 31 секунду, занял третье место.

Среди женщин все призовые места – у спортсменок из России. Светлана Аплачкина показала результат 31 минута 44 секунды. Второе место у Анны Мокиной с результатом 32 минуты 40 секунд. Замкнула тройку лидеров Альбина Гадельшина, которая пробежала дистанцию за 32 минуты 54 секунды.

В воскресенье, 27 сентября, спортсмены пробегут марафон на 42,2 км и эстафету.

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