Турлов и Розенштейн вышли во 2-й тур выборов президента ФИДЕ
На Генеральной ассамблее ФИДЕ в Самарканде, Узбекистан, проходят выборы президента организации. По итогам 1-го тура ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов для победы. Во 2-м туре выборы пройдут между Тимуром Турловым (Казахстан) и Вадимом Розенштейном (Германия). Об этом сообщает Федерация шахмат России.
Результаты 1-го тура:
- Тимур Турлов (Казахстан) – 96 голосов.
- Вадим Розенштейн (Германия) – 76 голосов.
- Ян Хенрик Бюттнер (Германия) – 20 голосов.
Представитель Казахстана получил преимущество в 50%, однако для победы на выборах президента организации необходимо набрать 50% плюс один голос.
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