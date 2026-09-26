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Турлов и Розенштейн вышли во 2-й тур выборов президента ФИДЕ

Турлов и Розенштейн вышли во 2-й тур выборов президента ФИДЕ
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На Генеральной ассамблее ФИДЕ в Самарканде, Узбекистан, проходят выборы президента организации. По итогам 1-го тура ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов для победы. Во 2-м туре выборы пройдут между Тимуром Турловым (Казахстан) и Вадимом Розенштейном (Германия). Об этом сообщает Федерация шахмат России.

Результаты 1-го тура:

  • Тимур Турлов (Казахстан) – 96 голосов.
  • Вадим Розенштейн (Германия) – 76 голосов.
  • Ян Хенрик Бюттнер (Германия) – 20 голосов.

Представитель Казахстана получил преимущество в 50%, однако для победы на выборах президента организации необходимо набрать 50% плюс один голос.

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