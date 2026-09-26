Тимур Турлов избран новым президентом ФИДЕ

Казахстанский предприниматель Тимур Турлов избран новым президентом Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Выборы состоялись на Генеральной ассамблее ФИДЕ в Самарканде, Узбекистан. Конкурентами Турлова был Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер. В заключительный тур прошёл Розенштейн.

В 1-м туре Турлов получил преимущество в 50%, однако для победы на выборах необходимо набрать 50% плюс один голос. Во 2-м туре Турлов получил 110 голосов. Всего в выборах приняли участие 196 делегатов, один из них воздержался от голосования в заключительном туре.

Турлову 38 лет. До 2022 года у него было российское гражданство, от которого он отказался, получив паспорт Казахстана, а также государства Сент-Китс и Невис. В 2023 году Турлов возглавил Федерацию шахмат Казахстана.

Ранее пост президента ФИДЕ занимал россиянин Аркадий Дворкович. 23 июля Евросоюз объявил о включении Дворковича в санкционный список. После этого он добровольно приостановил исполнение полномочий.