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Турлов прокомментировал своё назначение на пост президента ФИДЕ

Турлов прокомментировал своё назначение на пост президента ФИДЕ
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Казахстанский предприниматель Тимур Турлов прокомментировал своё назначение на пост президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

«Мы все одна семья, и мы продолжим работать как одно целое. Это большая ответственность и голос за лучшее будущее нашего вида спорта.

Благодарен всем, кто поддерживал мою кампанию, и всем, кто принял участие в этих выборах. У нас могут быть разные мнения, но все мы разделяем одну веру – что шахматы важны и что мы можем сделать гораздо больше для их развития по всему миру, сделав наши федерации-члены сильнее и более независимыми.

С нетерпением жду возможности двигать шахматы вперёд и дать игре то внимание, которого она заслуживает», – приводит слова Турлова пресс-служба ФИДЕ.

Сегодня, 26 сентября, на Генеральной ассамблее ФИДЕ в Самарканде, Узбекистан, Турлов был избран президентом организации. Он набрал 110 голосов во 2-м туре.

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