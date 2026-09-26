Российский гимнаст стал автором нового элемента на кольцах

Сегодня, 26 сентября, российский спортсмен Илья Заика, выступая на этапе Кубка вызова по спортивной гимнастике в Париже, исполнил новый элемент на кольцах. Гимнаст выполнил подъём силой по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России.

Согласно правилам спортивной гимнастики, новый элемент должен получить имя спортсмена, который первым успешно его выполняет на официальных международных соревнованиях.

Международная федерация гимнастики (FIG) признала новый элемент, который получил группу сложности Н – 0,8 балла. Организация присвоила ему название «Заика».

В квалификации Илья Заика набрал 14,500 балла при сложности программы 5,8 и вышел в финал на кольцах с первого места.