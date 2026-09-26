«В первые мгновения закричал от радости». Легкоатлет из Танзании — о победе на ЧМ

Бегун из Танзании Альфонс Феликс Симбу рассказал, что почувствовал после победы в марафоне на чемпионате мира по лёгкой атлетике в результате фотофиниша.

– В прошлом году вы стали чемпионом мира в марафоне. Причём произошло это крайне неожиданно для столь длинной дистанции – по фотофинишу. Что тогда чувствовали? Как вообще хватило сил на тот рывок?

– К финишу я бежал вместе со своим соперником из Германии, метров 100 пытался его обогнать, он же старался только увеличивать скорость. Оставалось буквально пять последних метров, когда я добавил, за счёт чего и вырвался вперёд. Я всё время в голове держал мысль, что есть шанс победить. Я никогда не сдаюсь. Мне лишь нужно ещё чуть-чуть увеличить скорость, чтобы выиграть эти миллисекунды, миллиметры. Это гордость для меня в первую очередь потому, что Танзания впервые выиграла в марафоне. Рад представлять свою страну. В первые мгновения после финиша, когда мне принесли золотую медаль, я не верил в происходящее, даже закричал от радости, – сказал Симбу в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.