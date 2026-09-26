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НФЛ выдвинула Аль-Шаиру требование убрать с лица наклейки с именем погибшей девочки

НФЛ выдвинула Аль-Шаиру требование убрать с лица наклейки с именем погибшей девочки
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Игрок клуба «Хьюстон Тексанс» Азиз Аль-Шаир получил от Национальной футбольной лиги (НФЛ) требование убрать с наклеек под глазами имя восьмилетней палестинской девочки Вафы Акилы, погибшей в секторе Газа. В противном случае игроку запретили бы продолжать участие в матче второй игровой недели чемпионата. Об этом сообщает The Athletic.

Национальная футбольная лига уже несколько раз штрафовала Азиза Аль-Шаира за нарушение правил лиги по поводу несогласованных надписей личного характера. Ранее лайнбекер «Хьюстон Тексанс» выходил на матч НФЛ с именем другой погибшей девочки на противобликовой защите на лице.

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