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«Искать марафонцев в разных городах». Чемпион мира из Африки дал совет российским тренерам

«Искать марафонцев в разных городах». Чемпион мира из Африки дал совет российским тренерам
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Чемпион мира по лёгкой атлетике из Танзании Альфонс Феликс Симбу рассказал, что нужно делать России, чтобы вырастить спортсменов-марафонцев.

– Что, по вашему мнению, нужно делать в России, чтобы вырастить талантливых спортсменов-марафонцев?
– Для развития талантливых марафонцев необходимо разработать специальную программу, чтобы находить таланты в разных городах России. Нужно анализировать физические данные и психологическую составляющую, фокусироваться не на каком-то одном городе, а на стране в целом. Полагаю, у России есть такие ресурсы. Главное – тренерам объединиться с организаторами программы, ездить по разным местам и выявлять потенциальных топ-марафонцев. В целом было бы хорошей идеей обмениваться опытом с другими странами, например, с коллегами из Кении, учиться работать с высотой и разными погодными условиями, в том числе такими, как в Африке.

В нашей стране в следующем году построят новый стадион, и этот проект как раз нацелен на то, чтобы приглашать марафонцев не только из Танзании, но и из других государств. Безусловно, вам можно обращаться к генеральному секретарю нашей федерации по вопросам сотрудничества, – сказал Симбу в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

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«Нужно искать таланты в разных городах России». Интервью с чемпионом мира в марафоне
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